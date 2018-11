La zone industrielle Dai An de la province de Hai Duong. Photo : baodautu.vn



Hai Duong (VNA) – Selon le Comité de gestion des zones industrielles de Hai Duong, de janvier à fin octobre 2018, cette province du Nord a octroyé la licence à 13 projets d’investissement direct étranger (IDE), d’un capital enregistré total de plus de 103 millions de dollars.



Dans ce même laps de temps, les autorités provinciales ont autorisé 32 projets d’IDE à augmenter leur investissement initial de plus de 318 millions de dollars.



Hai Duong a en outre accueilli sept nouveaux projets vietnamiens cumulant 642 milliards de dôngs (près de 27 millions de dollars). Cinq projets vietnamiens en opération ont augmenté leur investissement initial de plus de 71,5 milliards de dôngs.



A ce jour, les zones industrielles de Hai Duong ont attiré 252 projets d’investissement, dont 196 bénéficiaires d'IDE. Parmi ces projets, 205 ont été mis en service.



Les autorités provinciales comptent remettre, en 2019, la licence à 20 projets d’IDE d’un capital total d’environ 100 millions de dollars, et autoriser 20 projets déjà en activité à augmenter leur investissement initial de 100 millions de dollars. Pour les projets vietnamiens, Hai Duong devrait en accueillir trois. Deux projets vietnamiens en opération devraient recevoir le feu vert pour augmenter leur capital de 50 milliards de dôngs.



A l'avenir, les autorités provinciales vont accélérer l’aménagement et la construction d’infrastructures dans les zones industrielles, assister les investisseurs dans l’accomplissement des formalités nécessaires à la mise en œuvre de leurs projets…-VNA