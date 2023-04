Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Tablant sur le développement de la clientèle chinoise haut de gamme après la pandémie de COVID-19, de nombreuses agences de voyages ont lancé des produits et services de luxe pour saisir cette opportunité.La Chine est un grand marché avec une grande diversité de clientèle. Les voyagistes vietnamiens cherchent à attirer davantage de touristes chinois dépensiers.L’agence de voyage Vietravel vise à augmenter son taux de clients de luxe chinois, le portant à 5-10% contre 3-5% au cours de la période d’avant la pandémie.Les touristes chinois figurent parmi les plus dépensiers au monde avec une moyenne de 1.800 dollars par personne lorsqu'ils voyagent à l'étranger.Selon la directrice générale adjointe de Vietravel, Huynh Phan Phuong Hoang, son entreprise a coopéré avec Vietravel Airlines pour développer un plan de vols charters pour amener des visiteurs au Vietnam depuis les grandes villes chinoises.De plus, Vietravel, en collaboration avec le secteur touristique vietnamien, prévoit de lancer une nouvelle campagne de communication sur le tourisme vietnamien sur les réseaux sociaux et les plateformes technologiques en Chine telles que Weibo, Tik-tok, WeChat, QQ, Baidu, a-t-elle partagé.Parallèlement, Vietravel a travaillé avec des villégiatures pour développer des circuits de luxe du Nord au Sud du Vietnam.Quant à Beibaogo Travel basée à Ho Chi Minh-Ville, cette agence poursuit deux produits stratégiques concernant les voyages d'études commerciales pour les associations commerciales, les entreprises et les sociétés chinoises souhaitant sonder des opportunités d’investissement au Vietnam après le COVID-19.-VNA