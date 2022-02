Da Nang, 1er février (VNA) - Plus de 200 touristes sur un vol de Vietjet en provenance de Ho Chi Minh-Ville ont atterri le 1er février à Da Nang, premier jour de l'Année du Tigre, devenant les premiers invités du tourisme de la ville côtière centrale.

Photo : VNA

Une cérémonie d'accueil a été organisée pour les 230 touristes dont 26 étrangers.

Nguyen Xuan Binh, vice-directeur du service du Tourisme de Da Nang, a déclaré qu'après une année difficile en 2021 en raison du COVID-19, Da Nang s'attend à une meilleure année en 2022.

Après la réouverture de son secteur touristique, Da Nang a vu l'exploitation de huit lignes aériennes reliant la ville à Ho Chi Minh Ville, Hanoï, Da Lat, Nha Trang, Phu Quoc, Buon Me Thuot et Can Tho, avec 218 vols par semaine. Au cours des neuf jours de vacances du Nouvel An lunaire (Têt) du 29 janvier au 6 février, la ville s'attend à recevoir 404 vols avec 44.055 visiteurs.

Diverses activités sont organisées pour divertir les touristes, tandis que les agences de voyage locales et les destinations proposent des programmes de promotion attractifs aux visiteurs.

Toujours le 1er février, un autre vol de Vietjet Air est devenu le premier à atterrir à l'aéroport international de Van Don dans la province de Quang Ninh (Nord) au cours de la nouvelle Année lunaire, transportant 126 visiteurs, dont des touristes sud-coréens et taïwanais, de Ho Chi Minh-Ville à la province côtière du Nord.

Les visiteurs ont été accueillis à l'aéroport par le vice-président du comité populaire provincial Cao Tuong Huy.

Quang Ninh offre des billets d'entrée gratuits pour la baie d'Ha Long et le complexe paysager de Yen Tu aux visiteurs arrivant dans la province via l'aéroport de Van Don.

Depuis sa réouverture, l'aéroport international de Van Don dessert deux compagnies aériennes - Vietjet Air et Bamboo Airways - qui opèrent respectivement sept et trois vols par semaine sur la liaison Ho Chi Minh Ville-Van Don, avec des taux d'occupation d'environ 70%.

Un représentant de Vietjet a déclaré que la compagnie aérienne prévoyait d'ouvrir davantage de liaisons aériennes reliant les localités nationales et Van Don dans les temps à venir.

L'aéroport international Van Don a également géré des vols amenant des citoyens vietnamiens et des experts étrangers au Vietnam.- VNA