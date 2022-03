Hanoï, 11 mars (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a chargé le ministère des Transports de coordonner le ministère des Affaires étrangères et les agences compétentes pour organiser rapidement des vols financés par des entreprises pour ramener des citoyens vietnamiens évacués d'Ukraine chez eux.

Pas moins de 610 citoyens vietnamiens évacués d'Ukraine en Roumanie et quelque 500 autres en Pologne se sont inscrits pour des vols de rapatriement. Photo ; VNA



Les vols doivent être effectués de manière ouverte et transparente et conformément à la réglementation, a déclaré le dirigeant dans un document daté du 11 mars.



Le ministère des Finances a également été invité à collaborer avec le ministères des Affaires étrangères, le ministère de la Sécurité publique et les agences dans la mise en œuvre du document du vice-Premier ministre sur la conduite de ces vols de rapatriement, publié le 9 mars.

Toute affaire qui dépasse leur pouvoir doit être signalée au Premier ministre, selon le document du 11 mars.

Le 10 mars, le gouvernement a autorisé Sun Group à financer 10 vols pour Vietnam Airlines pour ramener chez eux des citoyens vietnamiens et les membres de leur famille évacués des zones de guerre en Ukraine vers les pays voisins.



Plus de 4.500 Vietnamiens avaient été évacués vers la Roumanie, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la Russie à 16 heures le 11 mars, dont près de 600 ont été rapatriés les 7 et 9 mars.



Pas moins de 610 citoyens vietnamiens en Roumanie et quelque 500 autres en Pologne se sont inscrits pour des vols de rapatriement.

Il y aura deux vols de rapatriement depuis la Pologne et la Roumanie, tous deux programmés pour partir de Hanoï le 12 mars après-midi et arriver au Vietnam le 13 mars au matin.

Les agences de représentation continuent de recevoir les listes d'inscription des citoyens souhaitant rentrer chez eux pour les prochains vols via le lien suivant : https://docs.google.com/forms/d/ e/1FAIpQLSdQqfqeq3QTxl8CKLqbAwkQnOpHiRu8wj8hiN2lqhnqp4j-OA/viewform.



En cas de besoin d'assistance ou d'évacuation des zones de guerre et de retour chez eux, les Vietnamiens en Ukraine et dans les pays voisins peuvent contacter et enregistrer des informations auprès du ministère des Affaires étrangères ou des agences représentatives du Vietnam dans les pays suivants :

Ministère des Affaires étrangères : 84-965411118, 84-981848484 ; Courriel : baohocongdan@gmail.com

Ambassade du Vietnam en Ukraine : 380 (63) 8638999

Ambassade du Vietnam en Russie : 79916821617

Ambassade du Vietnam en Pologne : 0048782257359

Ambassade du Vietnam en Roumanie : 0040744645037

Ambassade du Vietnam en Slovaquie : 421 2 5245 1263, 421 915 044 329, 421 915 419 568

Ambassade du Vietnam en Hongrie : 36 308 385 699. - VNA