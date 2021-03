La cuisine vietnamienne est connue comme l'une des meilleures au monde. Photo : internet

Hanoi (VNA) - A Hanoi, les touristes devraient goûter le Banh mi, visiter des monuments historiques, faire du shopping dans la vieille ville ..., a suggéré Katie Machado, des Etats-Unis.

Écrivant sur la capitale du Vietnam, Katie Machado a déclaré qu'il s'agissait d'une ville ancienne et charmante montrant pleinement les aspects uniques du Vietnam. L’origine de la ville se ressent à partir de sa gastronomie et de ses sites historiques. Selon elle, l'avantage de Hanoi est que de nombreuses attractions sont proches les unes des autres, même en marchant. Voici les suggestions de Katie.

Explorez la cuisine de rue

La cuisine vietnamienne est connue comme l'une des meilleures au monde et cela vaut la peine de dépenser une petite somme d'argent pour tout découvrir. Le sandwich le plus célèbre ici est appelé "Banh mi", originaire de France combiné avec la saveur typique de la cuisine locale. Le "Banh mi"(pain) est généralement servi avec du pâté, ou un type de viande, puis garni de racines croustillantes, de coriandre et saupoudré de sauce pimentée. En plus du pain, le pho est également un incontournable. Le bouillon se combine avec des herbes et de la viande pour créer une saveur parfaite.

Marchez autour du lac Hoan Kiem (Épée restituée)

Selon Katie, le lac Hoan Kiem un endroit calme et paisible bien qu'il soit dans le centre-ville. Il recèle une énergie particulière. Cela vient de la légende selon laquelle le lac fut la résidence d'une vieille tortue qui était vénérée par les Vietnamiens.

Visitez le temple de Bach Ma

Adresse : 76, Hang Buôm, en plein cœur du vieux quartier.

Le temple de Bach Ma fait partie de ce que l’on appelle le « quatuor sacré » avec 4 temples placés aux 4 points cardinaux de la ville qui la protège des esprits malveillants. Il fût édifié au 11e siècle par le roi Ly Thai To avec comme symbole le cheval blanc. Le temple a été rénové mais conserve sa beauté d'origine.

Admirez un panorama de la ville depuis le 65e étage

Adresse: 54 Lieu Giai, Cong Vi, Ba Dinh

Si vous souhaitez une vue panoramique sur la ville, allez au 65ème étage de l'immeuble Lotte. De là, vous pourrez voir de nombreux ouvrages, lacs, quartiers ...

Apprenez l'histoire au Musée national de l'histoire

Adresse: 216 Tran Quang Khai, Trang Tien, Hoan Kiem

Le bâtiment présente un style architectural unique, influencé par la Chine et la France. Photo :internet

Construit en 1925, le musée présente des objets des royaumes du Champa et Khmer, ainsi que des collections de bijoux anciens. Le bâtiment présente un style architectural unique, influencé par la Chine et la France. Toute l'histoire du pays, de ses origines jusqu'au 20e siècle y est présentée.

Visitez la citadelle impériale de Thang Long

Adresse: 19C Hoang Dieu, Dien Ban, Ba Dinh

La citadelle de Thang Long, située au cœur de Hanoi, a une histoire de plus de 1.300 ans. Cet endroit contient des reliques uniques, témoignant de l'histoire de Thang Long - Hanoi et du peuple vietnamien à travers de nombreux âges. Le site a été reconnu par l'UNESCO patrimoine culturel mondial en 2010.

Shopping dans la vieille ville

L'ancien quartier n'est pas seulement le haut lieu du commerce de la capitale mais aussi son centre historique. Selon Katie, en plus des achats, les visiteurs peuvent trouver ici de nombreux restaurants servant des plats traditionnels. – CPV/VNA