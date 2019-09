Hanoi (VNA) – La capitale Hanoi, aussi surnommée "la terre aux centaines de métiers", a approuvé un plan de développement des villages de métiers pour la période 2020-2030. Les villages de la céramique de Bat Tràng et de la soie de Van Phu sont désignés pour devenir des vitrines touristiques. Mais il faut en faire bien davantage pour séduire les voyageurs.

Le village de la céramique de Bat Tràng s’est fait un nom pour sa poterie et ses faïences depuis presqu’un millénaire. Photo: nguoitieudung.vn

Situé sur la rive gauche du fleuve Rouge, à environ une dizaine de kilomètres au sud-est de Hanoi, Bat Tràng est renommé pour être l’un des plus anciens villages de poterie du Vietnam. Son histoire millénaire est étroitement liée à la naissance de l’ancienne capitale de Thang Long (actuelle Hanoi).La beauté des objets de Bat Tràng tient principalement à la finesse et à la blancheur de leur production ainsi qu’à la capacité des locaux à maîtriser diverses sortes d’émaux. En effet, l’émail de fond est particulièrement important car il confère l’élégance aux produits finis. Plusieurs espèces d’émaux de Bat Tràng ont donné le ton de la mode vietnamienne en termes de céramique comme les émaux émeraude, blanc ou brun... La céramique de Bat Tràng atteste et exprime à la fois l’habileté et la créativité de ses auteurs.Dans la salle des traditions, les nombreux objets et images en disent long sur les riches valeurs culturelles et historiques du patelin. Mais ce lieu reste méconnu des touristes. De plus, trouver des céramiques fabriquées par les artisans locaux n’est pas toujours évident parmi une multitude de produits disponibles.«Nous espérons que les visiteurs achèteront de vrais produits de Bat Tràng. Nous cherchons à vulgariser les connaissances sur nos produits auprès des touristes pour qu’ils puissent faire le bon choix. Nous voulons aussi que nos produits soient étiquetés pour bien se distinguer des autres», a déclaré Luong Nguyêt Minh, propriétaire du Site touristique Lò Bâu de Bat Tràng.Mais cela pourrait être tellement mieux ! En effet, la plupart des gens venant se promener à Bat Trang le font individuellement. Et il est encore difficile de souscrire des tours proposant cette destination.«Le village de Bat Tràng a intérêt à nouer des liens avec les agences de voyages qui peuvent aider à augmenter la fréquentation touristique», a estimé le guide touristique Hoàng Thê Vinh.Le célèbre village compte actuellement plus de 200 entreprises et plus de 1.000 foyers de production et de commerce des céramiques. La palette d’objets à découvrir est considérable. Et regarder les artisans, héritiers d’un savoir-faire ancestral, travailler en direct permet d’offrir émerveillement et authenticité aussi bien aux visiteurs nationaux qu’étrangers.«J’ai fait de bonnes emplettes. Ces produits me font penser aux céramiques fabriquées dans mon pays, au Japon. J’aime bien me rendre ici lors de mon voyage à Hanoi», a fait savoir Ymaigunco, une touriste japonaise.Les villages de métiers traditionnels de Hanoi se révèlent titulaires d’un riche patrimoine culturel, technique et architectural. Un tourisme culturel pris en charge par les artisans eux-mêmes ainsi que par les institutions locales tente actuellement de mettre en valeur ce patrimoine et de proposer de nouveaux débouchés à la production artisanale. – VNA