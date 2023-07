Photo d'illustration/ Vietnamnet

Hanoi (VNA) - Le Vietnam occupe la troisième place depuis 2020 en termes de consommation dans le classement établi chaque année par l’Association mondiale des nouilles instantanées (WINA).Les Vietnamiens ont consommé l'année dernière près de 8,5 milliards de paquets de nouilles instantanées, derrière la Chine et l'Indonésie, soit une hausse de 57 % par rapport à 2019.Avec une population de près de 100 millions, chaque Vietnamien a englouti 85 paquets de nouilles instantanées en moyenne annuelle, ce qui signifie un paquet tous les 4 jours, arrivant en tête dans le monde en la matière, devant la Corée du Sud et la Thaïlande.Selon la WINA, le Covid-19 a poussé les consommateurs vietnamiens à utiliser davantage de nouilles instantanées en raison de leur commodité. De plus, des produits plus diversifiés offrent un plus large éventail de choix.Acecook et Masan sont les deux principales sociétés sur le marché vietnamien, représentant 33 % du total, a informé Euromonitor, l'une des principales sociétés d'études de marché au monde, basée au Royaume-Uni.Acecook a déclaré avoir vendu, en 2022, 3,3 milliards de paquets de nouilles au Vietnam. Masan ne divulgue pas de données détaillées sur chaque groupe de produits, mais son rapport annuel de 2021 montre que cette entreprise compte 5 marques avec un chiffre d'affaires de plus de 2.000 milliards de dongs, dont 2 de nouilles instantanées.Chez Asia Foods, le chiffre d'affaires total de ce produit a atteint plus de 5.000 milliards de dong par an sur la période 2017-2021. De même, Uniben a maintenu son rythme de croissance de manière continue ces 5 dernières années. En 2021, son chiffre d'affaires a atteint plus de 3.400 milliards de dongs, soit une augmentation de plus de 12 % par rapport à 2020.Kaneda Hiroki, directeur général d'Acecook Vietnam, a déclaré que le marché vietnamien des nouilles instantanées est toujours très attractif. Le Vietnam est un pays très particulier en termes de consommation de nouilles instantanées car il se hisse à la première place en termes de consommation par personne chaque année.Au cours des 6 premiers mois de l'année, la consommation de nouilles instantanées de l'entreprise a augmenté de 10 % en rythme annuel. "Cette année, nous nous sommes fixé comme objectif 3,5 milliards de paquets vendus sur le marché vietnamien, en hausse de 6 % par rapport à 2022", a-t-il déclaré.Selon Kaneda Hiroki, les Vietnamiens mangent de plus en plus de riz, qui représente près des deux tiers de la production alimentaire totale, de sorte que l'entreprise diversifie ses groupes de produits à base de riz, dont les nouilles fraîches qui sont prisées des consommateurs domestiques - CPV/VNA.