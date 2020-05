Photo : VNA

Tôt le matin, des Vietnamiens de tout le pays ont afflué vers le mausolée du grand dirigeant à Hanoï pour lui rendre hommage. Hà Phuoc Luong Tâm, qui habite la province centrale de Quang Nam, explique :«Lorsque j’étais petit, je regardais souvent les reportages sur le Président Hô Chi Minh à la télévision et j’écoutais les histoires sur ce héros du peuple et grand homme de culture. C’est la première fois que je rends hommage au Président Hô Chi Minh le jour de son anniversaire et dans son mausolée. Je suis très heureux d’être là. Je fais tout mon possible pour être un bon citoyen et participer au développement de la nation».Pham Thi Hông Sim, qui a travaillé dans l’équipe médicale ayant soigné le grand dirigeant les derniers jours de sa vie, est présente aussi. Elle se souvient :« J’ai travaillé avec les médecins chinois qui ont soigné le Président Hô Chi Minh dans le palais présidentiel. Il menait une vie très simple et aimait profondément son peuple. J’ai pleuré lorsque j’ai regardé un film sur les derniers jours du Président Hô Chi Minh. Moi et tous les Vietnamiens, nous garderons à jamais dans nos mémoires ses recommandations».Nguyên Sy My, un Hanoïen, déclare :“Le Président Hô Chi Minh était un homme modeste, vertueux et proche de la population. Il pouvait descendre dans les rizières comme un agriculteur. Mais lorsqu’il était sur un navire, il en était le commandant. Il était indulgent et avait une profonde compassion pour le peuple vietnamien et les soldats”. - VOV/VNA