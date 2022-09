Hanoi (VNA) – L’épidémie de COVID-19 a profondément changé notre vie, notamment nos habitudes de consommation. De plus en plus de Vietnamiens choissisent les marchandises produites dans le pays.

Des marchandises vietnamiennes sont abondantes dans un supermarché. Photo : VNA

La crise sanitaire mondiale a poussé bon nombre d’entreprises à mettre la clef sous la porte. Cependant, certaines, notamment dans le secteur de la production de biens de consommation, ont réussi à survivre et profité de l’accalmie pour se restructurer, s’étendre, et élargir leur marché, en vue de la reprise de la croissance économique.

En 2022, tous les acteurs du secteur de la vente au détail œuvrent afin de mieux s’adapter à la situation sanitaire et stimuler la consommation domestique. Après le pic de l’épidémie, les fournisseurs et distributeurs renforcent le programme de stabilisation du prix des marchandises. En effet, le directeur du Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Ta Hoàng Vu, fait savoir que les distributeurs dans les marchés, supermarchés et centres commerciaux doivent maintenir les prix bas, ce qui permet aux habitants, notamment les plus pauvres, de pouvoir continuer à vivre décemment. “Cela contribue à rendre le marché stable et à diminuer les dépenses des



Les marchandises vietnamiennes conquièrent de plus en plus la population locale car elles sont de bonne qualité et correspondent à leurs besoins. Elles sont présentes dans les marchés populaires, comme dans les rayons des supermarchés. Selon la directrice de la communication du groupe Central Retail, Nguyên Thi Bich Vân, le taux de marchandises vietnamiennes représente 90% dans les supermarchés GO !, Big C ou Tops Market. Pour que ces articles domestiques puissent être intégrés au réseau de distribution, le Central Retail doit travailler main dans la main avec les producteurs locaux. De plus, la consommation des produits locaux aide les paysans-producteurs à développer leur activité et à fournir une source de revenu stable aux travailleurs, a ajouté Mme Vân.



Le réseau de supermarchés de Saigon Co.op donne toujours la priorité aux marchandises domestiques. De ce fait, 90% des produits qui remplissent les rayons du groupe sont estampillés “made in Vietnam”. Afin de pousser cette campagne de consommation, “nous appliquons des technologies permettant de numériser des produits pour les afficher sur les plateformes d’e-commerce. Cela permet d’offrir à notre clientèle un certain confort et une facilité pour faire leurs achats”, a estimé le directeur général de Saigon Co.op, Lê Truong Son.



À la conquête du marché national



Dans les marchés traditionnels, depuis fin 2021, des vêtements vietnamiens ont remplacé ceux chinois. “Avant la pandémie, ma source de mar-chandises dépendait beaucoup de mon fournisseur chinois. Mais depuis que la Chine applique la politique de zéro COVID , les commerçants doivent trouver d’autres sources. Nous choisissons donc des fournisseurs vietnamiens”, a informé Dang Diêu Hông, commerçante dans le marché de Tân Binh, arrondissement homonyme à Hô Chi Minh-Ville, en pointant du doigt les colis reçus en provenance d’ateliers des provinces de Dông Nai et Long An (Sud).

Des produits “made in Vietnam” affirment de plus en plus leur qualité et dominent le marché national. Photo: VNA

Pour encourager les Vietnamiens à consommer des marchandises locales, il est primordial que ces produits correspondent à leurs besoins, aussi bien en matière de goût qu’en matière de qualité. De plus, la campagne “Les Vietnamiens consomment vietnamien” 2022 a été récem-ment lancée. Ce programme vise à contrôler les produits provenant du marché national et à sanctionner la commercialisation des produits contrefaits et de mauvaise qualité, qui peuvent affecter la santé des consommateurs. Il met l’accent sur la mise en œuvre d’activités commerciales et l’e-commerce, l’amélioration de la compétitivité des entreprises, le renforcement de la connexion entre les entreprises du pays et celles de l’étranger, ainsi qu’entre les fournisseurs et les marchés de distribution… Le tout permet de stabiliser le marché face aux fluctuations et de mettre à disposition des habitants des produits de qualité.



Actuellement, les produits vietnamiens représentent plus de 90% des marchandises présentées dans les établissements des distributeurs nationaux et 60-96% dans les supermarchés des distributeurs étrangers au Vietnam. Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le taux de produits vietnamiens dans les marchés traditionnels et petits magasins est estimé à plus de 60%. Depuis l’apparition du COVID-19, 76% des consommateurs vietnamiens accordent la priorité aux produits “made in Vietnam”.



Le mouvement “les Vietnamiens accordent la priorité aux produits vietnamiens” a contribué au changement de comportement des consommateurs nationaux, qui non seulement donnent la priorité aux produits vietnamiens mais les considèrent comme leur premier choix, a déclaré Lê Viêt Nga, directrice adjointe du Département du marché domestique.



Les produits “made in Vietnam” gagnent de plus en plus la confiance des consommateurs grâce à leur origine transparente, leurs marques prestigieuses et leur haute qualité, a-t-elle ajouté. Pour améliorer la position et la compétitivité des marchandises nationales, le ministère de l’Industrie et du Commerce lancera cette année deux programmes d’identification de marques vietnamiennes à l’échelle nationale, baptisés “Fier des produits vietnamiens” et “Quintessence des produits vietnamiens”, a informé Mme Nga.



• Prochain “Vietnam Grand Sale 2022”

Le Mois national de promotion commerciale 2022 “Vietnam Grand Sale 2022” aura lieu du 15 novembre au 22 décembre prochain dans l’ensemble du pays, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce. Nombre de programmes promotionnels, avec des réductions spéciales pouvant aller jusqu’à 100% du prix de vente, seront disponibles tant dans les magasins que sur les plateformes d’e-commerce.



Le Mois national de promotion commerciale permettra de stimuler la demande du marché national et les activités de production et de commerce, contribuant à la relance économique du pays. Il aidera également

à améliorer les connaissances des consommateurs sur les produits et services vietnamiens, à présenter des spécialités locales et à attirer plus de touristes.



Le ministère de l’Industrie et du Commerce charge le Département du marché national de se coordonner avec l’Agence de promotion du commerce et d’autres organes compétents dans la mise en œuvre des activités dans le cadre du projet de développement du marché national et du mouvement “Les Vietnamiens consomment vietnamien”. – CVN/VNA