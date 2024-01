Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une soirée célébrant le Nouvel An lunaire du Dragon a eu lieu ce mardi soir à Maputo, en présence de représentants de la communauté vietnamienne au Mozambique, y compris des chefs entreprises et des professionnels de la santé, ainsi que des étudiants vietnamiens.



Les participants ont passé en revu des progrès obtenus au cours de l’année 2023. Ils ont souligné que les accords importants conclus lors de la visite de la vice-présidente de la république, Vo Thi Anh Xuân en septembre dernier, contribuaient à rapprocher les deux pays et favoriseraient l’intégration de la diaspora au pays d’accueil.



Movitel, la filière de Viettel au Mozambique, s’est réjoui de son chiffre d’affaires impressionnant enregistré en 2023. En effet, cet opérateur de téléphonie a réussi à fidéliser un grand nombre d’abonnés à son réseau Movitel et au portefeuille électronique Mola.

La rencontre a été suivie d’un concert et d’une dégustation culinaire avec des plats traditionnels du Vietnam. - VOV/VNA