Photo : VNA



Tokyo (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu le 23 novembre une rencontre avec la communauté vietnamienne au Japon.

Le Premier ministre a affirmé que le Parti et l'Etat créaient toujours les meilleures conditions pour que les Vietnamiens d'outre-mer contribuent à l’édification et au développement du pays.

Il a remercié la communauté vietnamienne au Japon pour avoir toujours accompagné et partagé avec le pays dans les moments difficiles à travers de nombreuses activités précises et efficaces. Il a déclaré que les relations Vietnam-Japon se développaient fortement à l'heure actuelle, ce démontrant nettement dans les domaines politique et diplomatique. Les deux pays partagent toujours leur consensus au regard de nombreuses questions régionales et internationales.

Pham Minh Chinh a estimé que la communauté vietnamienne au Japon avait grandi rapidement et a également hautement apprécié l'ambassade du Vietnam au Japon pour ses contributions actives au développement des relations entre les deux pays et son attention accordée aux résidents vietnamiens.

Le chef du gouvernement vietnamien a espéré que la communauté vietnamienne respectera bien le droit local et promouvra les valeurs du peuple vietnamien.

La communauté vietnamienne au Japon a exprimé son inquiétude devant la situation du COVID-19 au pays, tout en affirmant qu'elle continuerait à se tenir aux côtés du Parti, de l'État et du peuple au pays dans la prévention et le contrôle efficaces de la pandémie ainsi que dans la reprise économique.

En outre, la communauté vietnamienne au Japon a également proposé aux dirigeants du Parti, de l'État et des ministères de lever les obstacles dans les procédures d'investissement et de créer de meilleures conditions pour les Vietnamiens d'outre-mer puissent contribuer davantage à l’édification de leur pays ancestral.

Le Japon compte actuellement près de 500.000 Vietnamiens qui vivent et travaillent au pays. -VNA