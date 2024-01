Hongkong (VNA) – Le Consulat général du Vietnam à Hongkong et à Macao (Chine) a organisé mercredi 10 janvier une rencontre célébrant le Nouvel An lunaire avec près de 500 invités.

Lors de l’événement organisé par le Consulat général du Vietnam à Hongkong et à Macao (Chine). Photo : VNA

S'exprimant lors de l'événement, le consul général vietnamien à Hong Kong (Chine), Pham Binh Dam, a exprimé sa joie face à la création de l'Association des Vietnamiens à Hong Kong, la soulignant comme une avancée remarquable dans les initiatives d'engagement communautaire du consulat général.Il a noté qu'en octobre 2023, le consulat général a effectivement plaidé pour la suppression des restrictions en matière de visa par les autorités de Hongkong, ouvrant ainsi la voie à la formation de nouveaux groupes communautaires.Selon lui, l'Association des étudiants vietnamiens de Hongkong (VSAHK) a également été créée l'année dernière, réunissant les étudiants existants et accueillant un nouvel afflux de membres.Soulignant le domaine universitaire, le diplomate a déclaré que les deux meilleures universités de Hongkong, l'Université de Hongkong (HKU) et l'Université chinoise de Hongkong (CUHK), ont lancé des programmes de bourses exclusifs pour les étudiants vietnamiens, présentant un nombre sans précédent de plus de 120. Bourses d'études.A cette occasion, la VSAHK a inauguré son nouveau conseil d'administration.Le Consulat général a également remis des certificats de mérite à un certain nombre de Vietnamiens résidant et travaillant à Hongkong, en reconnaissance de leurs contributions actives à la patrie. - VNA