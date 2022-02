Depuis le début de cette année, le gouvernement vietnamien a autorisé la réouverture des lignes aériennes internationales. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Depuis le début de cette année, le gouvernement vietnamien a autorisé la réouverture des lignes aériennes internationales, dont celle entre le Vietnam et le Laos, en vue de favoriser le retour des Vietnamiens vivant à l’étranger à l’occasion du Nouvel An lunaire.



Avec des expatriés vietnamiens dans de nombreux pays, la communauté vietnamienne à Vientiane a exprimé la joie, l’enthousiasme et la gratitude devant l'intérêt du Parti et de l'État accordé aux Vietnamiens résidant au Laos en particulier.



Le Anh Duc, vice-président permanent de l'Association des Vietnamiens à Vientiane, la réouverture de la ligne aérienne par les gouvernements des deux pays a créé des conditions favorables pour que des expatriés retournent à leur pays d’origine.

De nombreuses personnes ont également exprimé leur gratitude envers l’attention du Parti et de l'État accordée aux Vietnamiens à l'étranger, en particulier les Vietnamiens vivant au Laos.



Kham Long Sengsavang - un Vietnamien vivant au Laos depuis 30 ans, Pham Van Hung – vice président de l'Association générale des Vietnamiens du Laos, ou Tran Van Nang – directeur de l’hôpital Hanoï – Vientiane, ont affirmé que la réouverture des lignes aériennes internationales était une décision appropriée, témoignant de l’attention du Parti, de l’Etat et du gouvernement vietnamiens pour les expatriés vietnamiens dans le monde. -VNA