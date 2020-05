L'ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam. Photo : VNA



Tokyo (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, a déclaré apprécier le calme et l’entraide de la diaspora vietnamienne dans ce pays d’Asie de l’Est dans le contexte de pandémie de coronavirus, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).

Malgré des bouleversements dans leur vie quotidienne et la réduction drastique de leurs revenus, les Vietnamiens se sont montrés calmes et ont immédiatement respecté les instructions des gouvernements japonais et vietnamien, a-t-il indiqué.

Peu de Vietnamiens au Japon ont été infectés par le coronavirus, a constaté l’ambassadeur, ajoutant que certains d’entre eux s’étaient complètement guéris grâce au bon système de santé japonais.

L’ambassade du Vietnam au Japon a encouragé les organisations, associations et donateurs à assister les Vietnamiens en difficulté, a rappelé Vu Hong Nam, soulignant que plusieurs personnes ayant perdu leur emploi avaient reçu des assistances en termes d’hébergement.-VNA