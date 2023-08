Pékin (VNA) - L'Association des Vietnamiens d'outre-mer à Macao, en Chine, a organisé le 27 août une cérémonie célébrant le 78e anniversaire de la Révolution d'août (19 août) et la Fête nationale (2 septembre).

S'exprimant lors de l'événement, le consul Nguyen Tuan Anh, représentant le consulat général du Vietnam à Hong Kong et Macao, est revenu sur les étapes remarquables du pays et a souligné les réalisations historiques significatives que le peuple vietnamien a obtenues ces dernières années.

Il a salué l'Association pour sa contribution au développement de la région administrative spéciale de Macao ainsi que pour la vulgarisation des images du Vietnam et de son peuple auprès des autorités locales, des résidents et des communautés de travail de la région.

Nguyen Tuan Anh espère que l'Association continuera à diriger et à exceller dans tous ses efforts.

Duong Trung Duc, président de l'Association, a déclaré que depuis sa création le 8 mai 2022, l'Association est restée une entité forte et unie. Ses membres ont apporté des contributions positives au développement de leur patrie ainsi que du pays hôte.

La vice-présidente de l'Association, Tran Thi Gon, a déclaré que l'événement permettait à la communauté vietnamienne de Macao de réfléchir sur l'histoire du Vietnam et de tourner ses pensées vers la Patrie. C'est également l'une des activités visant à donner aux habitants de Macao une compréhension plus approfondie du Vietnam, de sa culture et de son histoire. Des représentants vietnamiens de 21 villes et provinces de Macao ont également participé à l'événement.

Actuellement, environ 8.000 Vietnamiens vivent et travaillent à Macao.- VNA