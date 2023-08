Le Vietnam compte actuellement plus de 40 villes côtières dont Ho Chi Minh-Ville, Da Nang, Nha Trang (province de Khanh Hoa), Vung Tau (Ba Ria-Vung Tau), Phu Quoc (Kien Giang). Plusieurs villes côtières accélèrent leur développement en exploitant leurs avantages dans le tourisme, l'exploitation pétrolière et gazière, l'aquaculture...

La société Anh Viet Hop on - Hop off Vietnam est devenue le partenaire officiel au Vietnam de la société Rail Europe, spécialisée dans la fourniture de billets de train et de laissez-passer ferroviaires pour les voyages en Europe.