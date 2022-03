Hanoi (VNA) - L’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA) a annoncé que ses membres avaient subi une baisse des ventes pour le deuxième mois consécutif, avec 22.802 unités vendues, soit une baisse de 26%, en février.

Le marché des quatre-roues a-t-il les yeux plus gros que le ventre ? Photo: VNA

Sur le total, 17.541 unités étaient des voitures particulières et 4.782 unités étaient des véhicules utilitaires, respectivement en baisse de 31% et 7,6% d’un mois à l’autre. Pendant ce temps, 479 véhicules à usage spécial ont été vendus, en hausse de 67% par rapport au mois précédent.

Les ventes de véhicules assemblés dans le pays ont reculé de 18% à 14.528 unités, tandis que celles de voitures CBU importées ont plongé de 36% à 8.274 unités.

Les experts ont déclaré que février coïncidant avec le festival du Nouvel An lunaire, la consommation électrique atteint normalement le bas, ce qui est la même chose pour le secteur automobile. C’est le deuxième mois que l’industrie a vu ses ventes baisser après un bond de 21% en décembre 2021.

Cependant, au cours des deux premiers mois de 2022, les membres de la VAMA ont vendu 53.544 véhicules sur le marché, en hausse de 34% par rapport à la même période l’an dernier, dont 42.820 voitures particulières, 9.959 véhicules utilitaires et 765 véhicules à usage spécial. Les chiffres représentaient des hausses respectives de 42%, 4,7% et 62% sur un an.

Fin février, 32.310 véhicules assemblés dans le pays avaient été vendus, ainsi que 21 234 voitures CBU importées, en hausse de 41% et 25% respectivement.

Les experts ont attribué l’augmentation des ventes de véhicules assemblés dans le pays à une réduction de 50% des frais d’enregistrement.

Cependant, ces ventes ne reflètent pas encore pleinement l’ensemble du marché automobile vietnamien, car des marques telles que Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Subaru, Volkswagen et Volvo n’ont pas dévoilé leurs ventes.

Parmi ceux qui ne sont pas membres de la VAMA, VinFast a vendu 1.154 automobiles en février, tandis que TC Motor a mis 4.173 véhicules sur le marché. Avec les ventes de TC Motor et VinFast, le marché a vu 28.129 véhicules vendus en février et 47.168 au cours des deux premiers mois.

Kia caracolait en tête des vendeurs en février avec 5.112 unités vendues, suivie par Toyota (4.288), Hyundai de TC Motor (4.173), Mazda (2.468), Honda (1.830) et Mitsubishi (1.682).

Les experts ont prédit qu’avec un meilleur contrôle du Covid-19 et une prise en charge de 50% des frais d’enregistrement jusqu’en mai, l’industrie connaîtra une bonne croissance au cours des prochains mois. Cette année, l’industrie s’attend à ce que 500.000 véhicules soient vendus. – VNA