Hanoi (VNA) - Les ventes d’automobiles au Vietnam en juillet ont progressé de 20% en rythme mensuel mais de 88% en glissement annuel, a rapporté jeudi 11 août l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA).

Le marché automobile vietnamien optimiste pour l'avenir. Photo: VNA



Les résultats montrent un fort rebond du marché automobile vietnamien bien que la réduction de 50% des droits d’immatriculation ait pris fin fin mai.La VAMA a annoncé que les ventes totales par ses membres ont atteint 30.254 unités en juillet, dont les ventes de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires ont augmenté respectivement de 30% et 1,8% ; et celles des véhicules à usage spécial ont reculé de 57% par rapport au mois précédent.Au cours de la période de janvier à juillet, les membres de la VAMA ont vendu un total de 232.094 véhicules, en hausse de 39% en glissement annuel.Parmi les non-membres de la VAMA, TC Motor a commercialisé 5.792 véhicules en juillet, portant ses ventes au cours des sept premiers mois de cette année à 42.189 unités. Pendant ce temps, VinFast a vendu 16.832 automobiles de janvier à juillet.Hyundai est arrivé en tête de la liste des vendeurs en juillet avec 5.792 unités. Il est suivi par Toyota Vietnam, Mitsubishi Vietnam, Kia Vietnam et VinFast, avec respectivement 5.565, 4.245, 4.039 et 2.137 unités.Les experts ont déclaré qu’avec la stabilité progressive de la situation économique et politique mondiale et l’approvisionnement stable en pièces de rechange et accessoires pour l’assemblage de véhicules au Vietnam, le marché automobile devrait rester sur une pente ascendante dans les temps à venir. – VNA