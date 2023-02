Dans un supermarché. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'échelle du marché du commerce de détail devrait passer de 142 milliards de dollars actuellement à 350 milliards d'ici 2025, contribuant à 59% du PIB national, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Les experts ont estimé qu'en 2023, l'économie du pays sera encore confrontée à de nombreuses difficultés, mais le commerce de détail continuera de se redresser fortement.

Cette année, les détaillants élargiront leurs canaux de vente, apportant leurs produits sur différentes plateformes de commerce pour optimiser les canaux de vente en ligne.

Récemment, le groupe thaïlandais Central Retail a déclaré qu'il injecterait 20.000 milliards de dôngs supplémentaires (852,87 millions de dollars) sur le marché vietnamien ces cinq prochaines années. Avec ce plan, Central Retail augmentera sa présence dans 55 villes et provinces du Vietnam, contre 40 actuellement.

Pendant ce temps, le géant japonais Aeon Group prévoit de construire 16 hypermarchés au Vietnam, dont de 3 à 4 à Hanoï, portant à 20 leur nombre au Vietnam.

Selon l'Office général des statistiques (GSO), le total des ventes au détail de biens et de services au Vietnam en janvier a été estimé à 544,8 billions de dongs, en hausse de 5,2% par rapport à décembre 2022 et de 20% en glissement annuel.

Sur le total, les ventes au détail de biens se sont élevées à 435,4 billions de dongs, soit une augmentation de 18,1 % en glissement annuel.

Le GSO a expliqué que cette hausse était attribuée à la demande croissante de consommation pour le Têt (Nouvel An lunaire), la plus grande et la plus longue fête du pays, qui est tombée en janvier dernier.-VNA