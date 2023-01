Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le total des ventes au détail de biens et de services au Vietnam en janvier a été estimé à 544,8 billions de dongs, en hausse de 5,2% par rapport à décembre 2022 et de 20% en rythme annuel, selon l’Office général des statistiques (GSO).



Le GSO a expliqué que cette hausse était attribuée à la demande croissante de consommation pour le Têt (Nouvel An lunaire), la plus grande et la plus longue fête du pays, qui est tombée au cours de ce mois de janvier.



Sur le total, les ventes au détail de biens se sont élevées à 435,4 billions de dongs, soit une augmentation de 18,1 % en glissement annuel.



Les revenus des services d'hôtellerie-restauration ont atteint 56 billions de dongs, soit une hausse de 37,3 % en glissement annuel. Le tourisme a rapporté 2,2 billions de dongs, soit une augmentation de 113,4% en un an. Les revenus des autres services ont été évalués à 51,2 billions de dongs, en hausse de 16,8 % en rythme annuel.-VNA