Hanoi (VNA) - Les ventes au détail de biens et de services ont augmenté de 13,9% en glissement annuel pour atteindre plus de 1,5 billiards de dôngs (63,9 millions de dollars) au premier trimestre 2023, contre une croissance de 5% au cours de la même période de 2022, a rapporté l’Office général des statistiques.

Dans un supermarché. Photo: VNA



Si l’on exclut le facteur prix, les revenus des ventes au détail et des services ont augmenté de 10,3%, contre une hausse de 2% au premier trimestre de l’an dernier.Par rapport au premier trimestre de 2019, avant la pandémie de Covid-19, le montant des trois premiers mois de cette année a augmenté de 26,7%, a noté l’Office général des statistiques.Les ventes au détail sont estimées à près de 1,19 billiard de dôngs, en hausse de 11,4% (8,4% si le facteur prix est exclu). En particulier, les ventes de céréales et denrées alimentaires ont progressé de 14,6%, les vêtements de 12,3%, les véhicules (hors automobiles) de 4,5% et les articles et équipements ménagers de 3,9%. Les biens culturels et éducatifs se sont repliés de 2,7%.Pendant ce temps, les services d’hébergement et de restauration ont généré environ 161,1 billions de dôngs au premier trimestre, en hausse de 28,4% par rapport à l’an dernier.Les revenus du tourisme ont été multipliés par 2,2 par rapport à l’an dernier pour atteindre environ 6,8 billions de dôngs, en partie grâce à un grand nombre d’activités culturelles et touristiques du Nouvel An qui n’avaient pas été organisées durant la même période de l’an dernier en raison du Covid-19.Rien qu’en mars, les ventes au détail de biens et de services ont totalisé 501,3 billions de dongs, en hausse de 2% sur un mois et de 13,4% sur un an.La directrice générale de l’Office général des statistiques, Nguyên Thi Huong, a attribué ces résultats en partie à la réouverture aux touristes internationaux le 15 mars 2022, aux activités de promotion du tourisme à l’étranger et à la stimulation de la consommation intérieure. – VNA