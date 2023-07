Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Selon l'Office général des statistiques, en juin 2023, le total des ventes au détail de biens et services de consommation était estimé à 505,7 billions de dongs, soit une hausse mensuelle de 0,5% et une augmentation de 6,5% par rapport à la même période de l’année dernière.



Au 2e trimestre, le montant total s’est élevé à 1.520 billions de dongs, soit une progression de 1,6% par rapport au premier trimestre et de 8,7% en rythme annuel.



Au premier semestre, le montant s’est chiffré à 3.016 billions de dongs, soit une hausse de 10,9% en variation annuelle.



En particulier, les revenus du tourisme au cours des six premiers mois de l’année étaient estimés à 14,5 billions de dongs, en hausse de 65,9% par rapport à la même période de l'an dernier.



Identifiant le marché national comme l'un des facteurs importants pour stimuler la croissance économique du pays, le ministère de l'Industrie et du Commerce se concentrera sur la mise en œuvre de programmes de promotion du commerce sur le marché national. Il promouvra également la modernisation du réseau de distribution dans les zones rurales et montagneuses afin de renforcer la présence des produits vietnamiens dans ces zones...-VNA