Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Suite aux instructions du Premier ministre Pham Minh Chinh sur la préparation des conditions de réouverture des écoles, de nombreuses universités de Hanoï prévoient d'accueillir les étudiants pour un apprentissage direct après le Têt traditionnel.

L'Université nationale de Hanoï prend des mesures pour assurer la sécurité des étudiants contre le COVID-19, afin qu'ils puissent retourner à l'école à partir du deuxième semestre de l'année scolaire 2021-2022.

L'université a préparé des plans d'enseignement pour les étudiants en quarantaine ou vivant dans des zones à haut risque de pandémie. Il aidera les étudiants à obtenir au moins deux doses de vaccins anti-COVID-19 et à être testés.



Pendant ce temps, l'Université des sciences et technologies de Hanoï doit ouvrir les classes à environ 35.000 étudiants pour suivre des cours directs à partir du 15 février. L'université accordera quatre semaines aux étudiants pour terminer leurs tâches du premier semestre avant d'entrer dans le second.



Pham Hong Chuong, directeur de l'Université nationale d'économie, a déclaré que l'université prévoyait d'accueillir des étudiants à partir du 14 février.

Tous les étudiants ayant un résultat de test négatif pour le SARS-CoV-2 peuvent retourner à l'Université de la culture de Hanoï à partir du 14 février. Ceux qui sont sous traitement anti-COVID-19 vont suivre des cours en ligne.



Vu Thuy Hien, chef du département de formation de l'Université du commerce extérieur, a annoncé que l'université recevrait des étudiants en différentes périodes du 16 février au 1er mars, tout en préparant des plans pour assurer leur sécurité. Les étudiants de son antenne de la province de Quang Ninh retourneront à l'école à partir du 16 février tandis que ceux à Hô Chi Minh-Ville, à partir du 21 février. - VNA