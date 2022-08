Hanoi (VNA) - Le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Van Phuc, a exhorté les universités vietnamiennes à améliorer la qualité de leurs programmes et à renforcer la coopération internationale pour attirer davantage d’étudiants étrangers.

Dans une classe de l’Université de Hanoi. Photo : nhandan.vn

Il a fait cette déclaration lors d’une conférence sur la formation et la gestion des étudiants étrangers au Vietnam de 2016 à 2021 et sur les plans pour la période 2022-2030, tenue samedi 19 août à Hanoi.

Plus de 45.000 étudiants étrangers de 102 pays et territoires se sont inscrits dans 155 universités vietnamiennes entre 2016 et 2021, selon un rapport du Département de la coopération internationale du ministère de l’Éducation et de la Formation. Sur le nombre total d’étudiants, 26,6% se sont vu offrir des bourses dans le cadre d’accords entre le gouvernement vietnamien et des gouvernements étrangers.

Chaque année, quelque 4.000 à 6.000 étudiants étrangers viennent étudier au Vietnam. Le nombre le plus élevé a été signalé en 2019, atteignant 6.300. Le chiffre est tombé à environ 3.000 en 2020 et 2021 en raison des impacts de la pandémie de Covid-19.

La majorité des étudiants étrangers ont suivi des cours de premier cycle et de courte durée, tandis que très peu ont suivi des cours de troisième cycle et de doctorat. Près de 80% des étudiants étaient originaires du Laos et du Cambodge. Mais en raison des relations croissantes avec la République de Corée, la Chine, la France et le Japon, le nombre d’étudiants de ces pays au Vietnam va crescendo.

L’Université nationale du Vietnam (VNU) de Hanoi a attiré le plus grand nombre d’inscriptions étrangères, avec plus de 1.000 étudiants de 74 pays et territoires. Elle est suivie par la VNU Hô Chi Minh-Ville, l’Université de Hanoi, l’Université de Huê, l’Université de Thai Nguyên et l’Université de Dà Nang.

Le vice-ministre Nguyên Van Phuc a demandé au ministère de l’Éducation et de la Formation de renforcer le cadre réglementaire sur la formation et la gestion des étudiants étrangers au Vietnam.

Il s’attend également à ce que le ministère et les universités vietnamiennes accélèrent la signature d’accords internationaux sur les échanges d’étudiants afin d’accueillir davantage d’étrangers pour faire leurs études au Vietnam. – VNA