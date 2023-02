Hanoi (VNA) - Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a approuvé lundi 13 février, lors de sa 20e session, la création ou la fusion de certaines unités administratives aux niveaux de district et de commune dans 10 provinces.

Vue de la 20e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Présentant la proposition du gouvernement, la ministre de l’Intérieur Pham Thi Thanh Trà a souligné la nécessité d’établir ou de fusionner les unités administratives urbaines de neuf provinces, à savoir Binh Duong, Bac Ninh, An Giang, Quang Nam, Vinh Phuc, Thai Nguyên, Bên Tre, Bac Kan et Dak Lak.Cette décision vise à répondre aux exigences en matière de gestion, de planification, de transport, de protection de l’environnement, et aux vœux des comités du Parti, des administrations et des populations locaux.Parallèlement, l’ajustement des limites administratives des communes de Long Khanh et Ngu Lac dans le district de Duyên Hai, province de Tra Vinh (Sud), est nécessaire pour créer des conditions favorables à la vie quotidienne des résidents locaux et à la gestion administrative des autorités, répondant aux vœux des comités du Parti, des administrations et des populations locaux.Le président de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, Hoàng Thanh Tung, a fait savoir que la commission a convenu de la nécessité de créer une ville (Tân Uyên de la province de Binh Duong), trois cités municipales au niveau de district (Thuân Thành et Quê Vo de la province de Bac Ninh, Tinh Biên de la province de An Giang), 34 arrondissements (dans les villes et cités municipales des provinces de Bac Ninh, An Giang, Quang Nam et Vinh Phuc) et 11 bourgs (dans les districts des provinces de An Giang, Quang Nam, Vinh Phuc, Thai Nguyên, Bên Tre, Bac Kan et Dak Lak.