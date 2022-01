Hanoi (VNA) – Le Comité permanent de l’Assemblée nationale s’est félicité des activités parlementaires sans cesse approfondies, proches du peuple et de la réalité, mercredi 19 janvier, dans un projet de rapport sur le bilan de la première session extraordinaire de la 15e législature.

Vue de la 7e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale à Hanoi, le 19 janvier. Photo : VNA



Le succès de la première session extraordinaire de l’Assemblée nationale a montré son esprit de rénovation, d’action énergique au service du peuple, son écoute des électeurs et des citoyens pour régler à temps les difficultés et entraves rencontrées par les citoyens et les entreprises, a-t-il indiqué.

La première session extraordinaire, qui s’est achevée le 11 janvier après 4 jours de demi de travail, a examiné et décidé à temps de plusieurs questions économiques, sociales, financières et budgétaires majeures et urgentes pour soutenir en temps opportun le programme de prévention et de lutte contre le Covid-19 et le programme de relance et de développement socio-économique.

L’Assemblée nationale a fait preuve d’initiative, d’agilité et de flexibilité en convoquant sa session extraordinaire en janvier au lieu de se réunir en session ordinaire en mai prochain, a affirmé le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.

Ces contenus qu’elle a débattus répondent non seulement aux besoins immédiats pour 2022, 2023, mais revêtent également une signification importante à la fois pour tout son mandat et les années suivantes, a-t-il indiqué.

Lors de sa séance dans la matinée, le Comité permanent s’est également exprimé sur le plan d’investissement des capitaux étrangers à partir des capitaux non distribués et non ajustés et le plan d’investissement public à moyen terme des capitaux du budget central en 2021-2025 pour le portefeuille de projets des ministères, des agences centrales et locales. – VNA