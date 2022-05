Hanoi (VNA) – Métros, bus électriques… ces moyens de transport plus rapides et plus écologiques sont appréciés des experts et habitants. Dans les grandes villes, chercheurs et entrepreneurs de la Tech nous promettent un futur bien différent en matière de circulation.

La ligne de métro Cat Linh - Hà Dông à Hanoï. Photo : VNA

À l’heure de pointe un matin d’été, les trains de la ligne ferroviaire urbaine Cat Linh - Hà Dông, à Hanoï, sont tous bondés. La plupart des passagers sont des employés, des étudiants qui utilisent un abonnement mensuel. "Après avoir été invitée par mon amie à essayer ce train, j’ai décidé de l’utiliser tous les jours", partage Nguyên Minh Phuong, domiciliée dans l’arrondissement de Hà Dông.



"Auparavant, je perdais 50 minutes pour me rendre à moto à mon bureau situé rue Kim Ma. Maintenant, il ne me faut plus que 20 minutes. Après quelques essais, j’ai donc décidé d’acheter un abonnement mensuel", raconte-t-elle.



L’utilisation de ce moyen de transport lui permet aussi de réduire sa facture d’essence. En plus, le train roule doucement permettant aux passagers d’arriver calmes et déstressés au travail, ce qui n’est pas toujours le cas quand il s’agit d’affronter les embouteillages à moto le matin.



De plus, aux gares, la connexion au réseau de bus est très pratique. On compte actuellement 54 lignes de bus reliées à la ligne ferroviaire urbaine Cat Linh - Hà Dông, dont 16 à la première de Cat Linh et au terminal de Yên Nghia, et de huit à neuf aux gares intermédiaires.



Le directeur général de la Sarl de la ligne ferroviaire de Hanoï (Hanoi Metro), Vu Hông Truong, informe que quatre mois après sa mise en service, la ligne ferroviaire urbaine Cat Linh - Hà Dông sert déjà un grand nombre de passagers. Chaque jour, les trains transportent 10.000 voyageurs quotidiennement et 15.000 les week-ends.



Au-delà de cette ligne ferroviaire urbaine, le transport à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville devient plus vert grâce à certaines lignes de bus électriques et services de vélos en libre-service.



Jusqu’à présent, la Sarl des services de transport écologique Vinbus (Vingroup) exploite quatre lignes de bus électriques à Hanoï et une à Hô Chi Minh-Ville. La mégapole du Sud a décidé d’appliquer pour cette ligne le tarif de 7.000 dôngs/passager, le même que pour le bus régulier. Lorsqu’ils utilisent un bus électrique, les passagers peuvent payer avec une carte de paiement nationale ou avec une carte UniPass émise par le Centre de gestion des transports publics.



"Les bus électriques contribuent à atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en même temps, à changer les habitudes des habitants. La ville envisage progressivement de remplacer les véhicules diesel par des électriques pour protéger la qualité de l’air", estime le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Lê Hoà Binh.



Renforcer la connectivité



Afin de renforcer la connectivité entre les modes de transport, depuis décembre 2021, Hô Chi Minh-Ville a mis en service à titre expérimental les vélos publics Mobike.



Nguyên Dang Nam, domicilié dans le 3e arrondissement à Hô Chi Minh-Ville, fait savoir qu’après le travail, il loue souvent un vélo public à une station située rue Nguyên Thi Minh Khai, près de son bureau, pour se balader. Pour un trajet de

6 km, il ne doit payer que 10.000 dôngs. Selon un représentant du groupe Tri Nam, investisseur dans ce service, après trois mois, plus de 109.000 personnes ont utilisé ces vélos, pour un total de 124.000 heures, soit 723.000 km.



Suite à ce succès, récemment, le Comité populaire de Hanoï a chargé le Service municipal des transports et des communications d’élaborer un projet similaire dans certains arrondissements intra-muros. Pour la première période, en 2022-2023, 1.000 vélos seront mis en service dont 500 électriques répartis dans 70-80 stations des arrondissements de Ba Dinh, Tây Hô, Dông Da, Thanh Xuân, et à côté des entrées et sorties de la ligne ferroviaire urbaine Cat Linh - Hà Dông. Pour la deuxième période (2023-2024), environ 3.000 seront disponibles dans 350 stations d’autres arrondissements.



