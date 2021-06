Hanoi, 29 juin (VNA) - Les touristes vietnamiens ont exprimé le souhait de choisir l'écotourisme, de limiter le plastique à usage unique sur les vols et d'encourager les récompenses financières pour les installations d'hébergement qui maximisent l'efficacité énergétique, vers un tourisme plus durable dans la période post-COVID-19.

Photo d'illustration : internet

Cela fait partie des résultats d'une enquête sur les tendances du tourisme durable que vient de publier Agoda.

Selon cette enquête, les principales mesures consistent en la fourniture d'options de voyage plus respectueuses de l'environnement, la réduction des plastiques à usage unique et l'offre de récompenses financières aux fournisseurs d'hébergement qui utilisent des mesures d'économie d'énergie. Dans le classement des solutions positives pour rendre le tourisme plus durable, de nombreuses autres méthodes utiles ont été mises en évidence.

Leurs principales préoccupations sont la surpopulation et la déforestation pour le tourisme. Les personnes sondées ont aussi déclaré que de nombreux Vietnamiens ont exprimé leur espoir que les hôtels et autres fournisseurs d'hébergement passeraient à l'utilisation de l'eau et des sources d'énergie renouvelables et réduiraient leur dépendance aux produits en plastique à usage unique.- VNA