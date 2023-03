Des touristes étrangers aiment la vie trépidante des grandes villes. Photo : Zing

Hanoï (VNA) - "Je reviendrai au Vietnam", ont déclaré certains touristes étrangers à Ho Chi Minh-Ville.

Sohee (touriste sud-coréenne) et ses amis dans la rue piétonne Nguyen Hue (arrondissement 1, Ho Chi Minh-Ville), n'ont pas hésité à raconter des expériences intéressantes lors de leur première visite au Vietnam. "Nous avons visité Nha Trang, Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et bientôt Vung Tau. Chaque destination a ses propres couleurs et apporte de nouvelles expériences".



De nombreux touristes étrangers se sentent très impressionnés par le Vietnam dès leur première visite. Ce groupe a apprécié grandement la qualité des services, de la cuisine et des sites touristiques.



Des services touristiques pas inférieurs à ceux de la Thaïlande



Le Vietnam est la destination finale du voyage à la découverte de l'Asie du Sud-Est des Britanniques Ben, Will et Jack. Ils considèrent les services touristiques au Vietnam meilleurs que ceux du Cambodge et absolument pas inférieurs à ceux de la Thaïlande.



Ils ont déclaré avoir choisi le Vietnam sur recommandations de leurs amis qui avaient voyagé et étaient satisfaits.



Ils ont été surpris de voir une ville de Ho Chi Minh-Ville moderne et en plein essor, contrairement à ce qu'ils avaient imaginé avant. En tant que jeunes, ils aiment cette ville en raison de sa vie trépidante.

Malgré la barrière de la langue, Ben, Will et Jack n'ont eu aucune difficulté à faire des courses ou à utiliser des services. Ils ont été surpris de voir certains produits plusieurs fois moins chers qu'au Royaume-Uni.



Trois touristes ont déclaré que réserver une chambre d'hôtel n'était pas trop compliqué. Avant de se rendre au Vietnam, ils font des réservations sur un site web. "Autour de l'hôtel, il y a pas mal de restaurants, d'animations, il suffit de marcher pour trouver plein d'endroits intéressants. Si on veut aller plus loin, on fait souvent appel à une mototaxi … Rapide, pas cher, avec l'expérience de participer au trafic vietnamien", a partagé Will avec joie.", a déclaré Will.



Ces touristes veulent tous retourner au Vietnam après cette première expérience. Ils ont pu rapidement s'adapter au rythme de vie. La cuisine les a ravis par sa richesse et sa diversité, adaptée à de nombreux goûts.



Cuisine de rue impressionnante



"Le café vietnamien est assez différent des types de café que je bois habituellement en Corée du Sud", a partagé Sohee avec Zing.

La touriste a dégusté une tasse de café avant de visiter la rue piétonne Nguyen Hue. Selon Sohee, ce café est différent de l'Americano et du Latte qu'elle boit habituellement. De plus, elle a également été très impressionnée par l'espace et le service du personnel.



Quant à Kelton, les plats que ce touriste américain a mangés à Ho Chi Minh-Ville lors de son premier voyage au Vietnam ont un goût inoubliable et le riz est le plus impressionnant. "La cuisine de rue vietnamienne est très diversifiée. J'aime aussi la sensation de manger en regardant la ville, c'est génial", a confié Kelton.



L’Indien Alma a le même commentaire que Kelton. Il aime la nourriture enveloppée dans du papier de riz. Il a ajouté qu'il avait voyagé dans de nombreux endroits mais n'avait jamais essayé un plat comme celui-ci. Cette nouvelle saveur l'a impressionné dès la première fois. -CPV/VNA