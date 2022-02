Hanoi (VNA) - Les tensions entre la Russie et les pays occidentaux qui s’accentuent, n’affectent pas seulement l’économie russe, mais aussi directement les affaires de la communauté vietnamienne en Russie.

Le Dr Nguyên Quôc Hung, expert au Centre pour la stratégie russe en Asie, Institut d’économie, de l’Académie des sciences de Russie. Photo : VNA

Ces tensions ont des racines profondes qui plongent dans le temps de la guerre froide, a déclaré le Dr Nguyên Quôc Hung, expert au Centre pour la stratégie russe en Asie, Institut d’économie, de l’Académie des sciences de Russie.La Russie et l’Occident traversent une grave crise de confiance, qui est à l’origine de tensions géopolitiques prolongées, a-t-il indiqué.Les sanctions occidentales dissuasives contre la Russie ont un grand impact sur l’économie, le système financier et l’environnement des affaires russes, a estimé le Dr Nguyên Quôc Hung.La Russie a développé et parfait des mesures monétaires et financières pour atténuer l’impact des sanctions et aider à stabiliser sa macroéconomie, a-t-il indiqué.L’économie russe s’avère hautement résiliente, avec une croissance du PIB d’environ 4,2% et de la production industrielle de 5,3% en 2021, a-t-il constaté, notant que la Russie a l’opportunité de moderniser, de diversifier et de restructurer son économie moins dépendante des ressources naturelles.Mais la principale tendance en 2022 sera la fin d’une période d’optimisme et de dynamique économique et un retour au schéma défensif des entreprises, des citoyens et de l’État lui-même face à la croissance économique et aux risques internes et externes, a-t-il estimé.Cela affecte directement les affaires des Vietnamiens résidant en Russie. Les revenus des Russes ont diminué après une période de déclin économique et de stagnation, au détriment du pouvoir d’achat, les habitudes d’achat et de vente ont également changé, le commerce en ligne est de plus en plus populaire.Bien que la situation comporte de nombreux défis, les Vietnamiens résidant en Russie font toujours preuve de dynamisme et de réactivité pour surmonter les difficultés provoquées par le Covid-19 et stabiliser leur vie, a-t-il poursuivi.Je suis un optimiste, donc je ne vois qu’un seul scénario où il n’y aura pas de guerre. Je crois toujours à la tendance de la paix, de la coopération et du développement, a-t-il conclu. – VNA