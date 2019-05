Photo: VNA



Thua Thiên – Huê (VNA) - Au cours des quatre derniers mois, la province de Thua Thiên – Huê (Centre) a accueilli 1,73 million de touristes, dont 847.700 d’étrangers, soit une hausse de 11% sur un an. Les recettes du tourisme ont atteint 1.515 milliards de dôngs (plus de 500 millions de dollars), une hausse annuelle de 31,79%.

Les Sud-coréens sont arrivés en tête des touristes étrangers à Thua Thiên-Huê, soit 29,3% du total d’arrivés dans cette localoté, suivis de ceux de France, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de Thailande.

Notamment, parmi les touristes étrangers, 58.500 sont venus à Hue par bateau, soit une augmentation annuelle de 33,2%. L'année dernière, Thua Thiên-Huê a accueilli plus de 134.000 touristes et membres d'équipage à bord de nombreuses croisières telles que Royal Caribbean, Celebrity Cruises, Tui Cruises, Costa Criere, Viking Ocean Cruises, Small Cruise Lines, Princess Cruises, etc.

Du 26 avril au 2 mai, moment pour l’organisation du Festival des métiers traditionnels de Huê 2019 qui a coïncidé les cinq jours de vacances à l’occasion de la célébration de la journée de la réunification nationale (30 avril) et la journée mondiale du travail (1er mai), le nombre de voyageurs à Huê a augmenté de 23% pour atteindre plus de 550.000, dont 81.000 étrangers.

Le secteur touristique provincial s'efforce d'accueillir en 2019 de 4,5 à 4,7 millions de visiteurs, soit une hausse de 8% par rapport à 2018, dont 40 à 45% d’étrangers. -VNA