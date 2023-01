Hanoi (VNA) – En 2023, le Vietnam sera l’un des pays du Sud-Est asiatique qui attirera le plus d’investissements directs étrangers (IDE). Doté d’un milieu d’affaires compétitif, il séduit les investisseurs étrangers intéressés par un écosystème entrepreneurial jeune, dynamique et épaulé par le gouvernement.



Selon le Rapport sur l’écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat ouvert du Vietnam, publié par la plateforme BambuUP, dans la catégorie Institutions, le Vietnam est passé du 83e rang en 2020 et 2021 au 51e rang en 2022. Pour cause, le pays a mis en place de nombreuses politiques incitatives à court et à long terme au profit des startups et des entreprises innovantes.

Les start-up vietnamiennes, ‘une terre promise’

Vinnie Lauria, fondateur et directeur général du fonds de capital-risque Golden Gate. Photo: baodautu.vn



En seulement trois ans, les investissements à destination des projets de startups développés au Vietnam ont été multipliés par cinq. Si en 2019, quelque 425 millions de dollars ont été injectés, en 2022, ce chiffre a été de deux milliards de dollars. Cette tendance devrait se poursuivre en 2023, car le Vietnam rassure les investisseurs par sa stabilité politique, ses ressources humaines jeunes et qualifiées, ses infrastructures informatiques modernes et ses politiques incitatives à l’innovation. Le pays attire d’ailleurs un nombre croissant de multinationales qui souhaitent diversifier leurs chaines de production et réduire leur dépendance à la Chine, a expliqué Vinnie Lauria, fondateur et directeur général du fonds de capital-risque Golden Gate.

«Au Vietnam, l’innovation et le marché technologique connaissent une expansion rapide. Compte tenu de sa croissance fulgurante au cours de la dernière décennie, beaucoup d’opportunités s’ouvriront au Vietnam dans différents domaines, dont l’éducation, les sciences et la technologie, les infrastructures informatiques et les industries manufacturières. Les géants mondiaux du numérique et du matériel informatique tels que Google, Amazon, Intel et Samsung se sont installés au Vietnam. Il s’agit d’un grand avantage pour le pays et pour ses entreprises», a-t-il constaté.

Les actions du Vietnam pour favoriser l’innovation

Le Vietnam a rejoint le ‘Triangle d’or de start-up’ en Asie du Sud-Est avec son marché domestique jeune et dynamique, ses formidables talents technologiques et son innovation continue. La symbiose entre Singapour, l’Indonésie et le Vietnam pourrait stimuler la croissance pour cette région, selon un rapport publié en 2022 par Golden Gate.

Le Vietnam apporte à ce Triangle d’or une parfaite combinaison de talents technologiques, d’une culture inhérente de l’entrepreneuriat et d’un marché domestique en pleine croissance. Lorsque tous ces éléments sont réunis, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les investisseurs mondiaux parient gros sur le Vietnam, peut-on lire dans le même rapport.

Le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung. Photo: MPI

En 2021, les start-up vietnamiennes ont reçu un chiffre record de 1,4 milliard de dollars d’investissements contre 894 millions de dollars en 2019, selon le Centre d’Innovation du Vietnam. Pour maintenir cette augmentation en 2023 et réaliser une croissance du PIB de 6,7%, le gouvernement vietnamien a mis en place un grand nombre de mesures incitatives à l’innovation, a indiqué le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung.

«Les fonds d’investissement et les startups seront des partenaires privilégiés du gouvernement vietnamien. Ils sont invités à commenter les stratégies liées à l’innovation et à l’amélioration de l’environnement d’affaires du pays. Notre ministère va étudier la possibilité d’élaborer une loi sur le capital-risque et de créer un fonds d’aide à l’innovation, lequel fonds sera financé par le secteur privé pour soutenir les projets de startups prometteurs», a-t-il annoncé.

Aujourd’hui, les start-up vietnamiennes bénéficient de la part des fonds d’investissement de moyens financiers et techniques, ainsi que de formations sur le management, le développement et la commercialisation des produits, ce qui leur permet d’intégrer le marché international. – VOV/VNA