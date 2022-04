Photo d'illustration: VNA



Hai Phong (VNA) – Ces dernières années, les sportifs vietnamiens d’aviron et de canoëing ont remporté de nombreux succès, notamment une médaille d’or en canoëing lors des 18es Jeux asiatiques (ASIAD 18) en 2018. Avec ce potentiel, le Vietnam ambitionne de remporter plusieurs médailles dans ces sports lors des 31es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Composée de 29 sportifs âgés de 18 à 29 ans, la sélection nationale d’aviron vise de cinq à six médailles d’or lors des SEA Games 31 prévus en mai.

Quant au canoëing, la sélection nationale comprend 46 sportifs de 18 à 32 ans qui se disputeront dans 19 épreuves lors des SEA Games 31.

Dans le cadre des SEA Games 31, les épreuves d'aviron seront organisées du 9 au 14 mai, et celles de canoëing, du 17 au 21 mai.

Actuellement, Hai Phong finalise les préparatifs et a mobilisé une centaine de jeunes volontaires pour assurer un meilleur accueil aux sportifs des SEA Games 31.

A cette occasion, la ville portuaire envisage de lancer des programmes touristiques attrayants, dont le festival "Do Son – Couleurs de la mer" qui aura lieu du 29 avril au 2 mai avec six activités principales, notamment l'inauguration d'une zone piétonne, une course de bateaux, un programme artistique, un défilé de véhicules anciens, une fête de musique électronique et un tournoi de golf. -VNA