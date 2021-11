Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) auront lieu du 12 au 23 mai 2022, selon l'Administration des sports du Vietnam.

Les SEA Games 31 étaient censés initialement se dérouler du 21 novembre au 2 décembre de cette année. L’événement a été reporté en raison des évolutions compliquées de la pandémie de COVID-19.

Les SEA Games 31 comporteront 40 disciplines et se dérouleront à Hanoï et dans 11 autres localités. Environ 10.000 sportifs, entraîneurs et associés devraient y participer.

Photo: VNA

Le Vietnam, qui accueillera les SEA Games pour la deuxième fois après 18 ans, dépensera environ 69 millions de dollars pour organiser cet événement. Hanoï sera le principal lieu d'accueil de l'événement aux côtés d'autres localités telles que Quang Ninh, Phu Tho et Bac Ninh.-VNA