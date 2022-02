Actuellement, le Vietnam n'a qu'une seule compagnie aérienne qui effectue des vols vers Moscou (Russie) et c’est la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines. Photo: CTV/Vietnam+



Hanoï (VNA) – « Les liaisons internationales exploitées par les compagnies aériennes vietnamiennes ne sont pas affectées par les tensions des relations entre la Russie et l’Ukraine ».



C’est ce qu’a affirmé le 24 février Dinh Viet Thang, directeur de l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV – Civil Aviation Authority of Vietnam), à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



Selon lui, actuellement, le Vietnam n'a qu'une seule compagnie aérienne qui effectue des vols vers Moscou (Russie) et c’est la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines. Toutefois, depuis longtemps, les vols du transporteur national ne volent qu’au-dessus de la Russie et de l’Europe occidentale et non au-dessus de la Biélorussie et de l'Ukraine.-VNA