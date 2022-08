Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les revenus du tourisme au cours des sept premiers mois de l'année sont estimés à 11.900 milliards de dongs, soit 2,7 fois plus qu'à la même période en 2021, selon l'Office général des statistiques du Vietnam (GSO).

En plus, les revenus des services d'hébergement et d’alimentation ont atteint environ 324.900 milliards de dongs, en hausse de 37,5% en rythme annuel.

En juillet, le Vietnam a comptabilisé 352.600 arrivées internationales, soit une hausse mensuelle de 49% et 47 fois plus qu'à la même période de l'an dernier. De janvier à juillet, le nombre d’arrivées internationales au Vietnam a atteint 954.600, soit 10 fois plus que le niveau enregistré à la même période 2021.

Selon le directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme Pham Van Thuy, en 2022, le Vietnam vise à comptabiliser environ 65 millions de touristes, dont 60 millions de Vietnamiens et 5 millions d’étrangers. A ce jour, les arrivées internationales n'ont pas encore atteint 1 million.-VNA