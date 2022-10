Hanoï, 4 octobre (VNA)- Le Vietnam a réalisé environ 16,9 milliards de dollars de recettes touristiques au cours des neuf premiers mois de l'année, ce qui équivaut à 78% du chiffre au cours de la même période de 2019, avant l'émergence de la pandémie du COVID -19.

Photo d'illustration : VNA

Selon l'Administration nationale du Tourisme du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le pays a accueilli plus de 1,8 million de touristes internationaux de janvier à septembre, dont 1,2 million d'étrangers au cours du seul troisième trimestre, soit 2,5 fois plus qu'au cours de la période d'avril à juin.

Parmi les principaux marchés, la République de Corée arrive en tête avec 489.400 visiteurs, représentant 26 %, suivie des États-Unis et d'autres pays asiatiques.

Pendant ce temps, le volume de recherches internet de vols internationaux vers le Vietnam a triplé, passant de 29 points début mars 2022 à 100 points mi-septembre.

Au cours de cette période, le nombre de recherches internationales d'établissements d'hébergement touristique au Vietnam a également été multiplié par plus de 10, passant de neuf à 100 points, ce qui montre comment le marché du tourisme international du Vietnam entre dans une phase de forte reprise, se préparant pour la haute saison des derniers mois de l'année.

D'autre part, le pays a offert des services à 86,8 millions de touristes nationaux entre janvier et septembre, soit plus que les 85 millions enregistrés en 2019 à la même période.

La demande de voyages à l'étranger des Vietnamiens continue également d'augmenter. Concrètement, le nombre de recherches d'informations sur les voyages à l'étranger a été multiplié par quatre par rapport à début mars, concentré sur les marchés de la Thaïlande, du Cambodge, de l'Australie, des États-Unis, de l'Indonésie, de la France et de la Malaisie.- VNA