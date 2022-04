Les revenus des travailleurs en forte hausse au premier trimestre. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Grâce à des politiques économiques adaptables et flexibles, les revenus des travailleurs au premier trimestre 2022 ont fortement augmenté par rapport au trimestre précédent, a déclaré Nguyên Trung Tiên, directeur général adjoint de l'Office général des statistiques.

Les travailleurs à Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Dông Nai ont les revenus les plus élevés du pays, atteignant respectivement 8,9 millions de dôngs par mois (environ 400 dollars), 8,6 millions de dôngs et 8,5 millions de dôngs, a-t-il indiqué.

Selon le rapport sur l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur la situation de l'emploi au premier trimestre 2022 de l'Office général des statistiques, le revenu moyen des travailleurs au premier trimestre a atteint 6,4 millions de dôngs/mois, en hausse d’un million de dôngs par rapport au trimestre précédent et de 110.000 dôngs en glissement annuel.

Le revenu moyen des travailleurs masculins est de 7,3 millions de dôngs, soit 1,36 fois supérieur au revenu moyen des travailleuses qui est de 5,4 millions de dôngs/mois.

Il convient de noter qu'au premier trimestre 2022, les revenus des travailleurs du delta du fleuve Rouge ont connu une bonne croissance.

Le revenu moyen des ouvriers à Hanoï, Bac Ninh et Hai Phong a été enregistré respectivement à 8,5 millions de dôngs (en hausse de 17,4%, soit 1,3 million de dôngs par rapport au trimestre précédent), à 8,2 millions de dôngs et à 7,8 millions de dôngs.

La mise en œuvre de politiques de soutien aux entreprises et de programmes de relance économique au premier trimestre a amélioré le sous-emploi.

Le nombre de personnes sous-employées en âge de travailler au premier trimestre étaient d'environ 1,3 million, en baisse de 135.200 par rapport au trimestre précédent et en hausse de 357.500 par rapport à la même période l'an dernier. -VNA