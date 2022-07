Hanoi (VNA) – Depuis que l'épidémie de COVID-19 est sous contrôle, le tourisme vietnamien a rapidement rebondi avec de nombreux produits, destinations et services d'hébergement de qualité.

Photo : VNA

Cependant, l'une des difficultés actuelles du secteur est d'assurer des ressources humaines tant en quantité qu'en qualité, de contribuer au développement durable du tourisme dans chaque localité ainsi que d'accroître la compétitivité du tourisme vietnamien à l'international.

Selon les experts, les ressources humaines du tourisme au Vietnam possèdent de nombreux avantages. Les besoins de recrutement des établissements et des entreprises de voyage, d'hôtellerie- restauration sont en hausse. En outre, le Vietnam et les pays de l'ASEAN ont pris des mesures et signé des accords pour encourager la libre circulation des travailleurs qualifiés, afin que les travailleurs puissent se déplacer et rejoindre les marchés du travail touristique d'autres pays de la région.

Selon le Dr Nguyen Anh Tuan de l’Institut de recherche sur le développement du tourisme, les employeurs devraient renforcer la formation des employés aux technologies de l'information, à la connaissance des mégadonnées et à l'analyse des données, à l'intelligence artificielle et aux technologies respectueuses de l'environnement selon des objectifs à moyen et à long termes.

Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville et de nombreuses provinces et villes ont coopéré et se sont soutenues pour mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la qualité des ressources humaines du tourisme, afin de répondre aux besoins du marché du travail. Depuis 2019, Ho Chi Minh-Ville a signé des accords avec cinq régions touristiques et deux villes : Hanoï et Da Nang, dans lesquels la formation de la main-d'œuvre touristique sont l'un des contenus fondamentaux signés.

Le service municipal du Tourisme s'est coordonné avec la compagnie générale Saigontourist Tourism, les pôles touristiques du delta du Mékong et du Nam Bô oriental pour organiser de nombreuses formations à court terme, en gestion hôtelière et chez l'habitant, en gestion des destinations ou en développement de produits touristiques locaux.

En outre, de nombreux établissements de formation de Ho Chi Minh-Ville coopèrent activement avec les localités, en particulier celles du delta du Mékong, pour organiser des formations professionnelles pour des milliers de travailleurs. - VNA