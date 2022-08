Jakarta, 16 août (VNA) - L'Indonésie n'importe plus de riz pour la consommation en raison d'un approvisionnement abondant en riz, selon le ministère de l'Agriculture du pays.



Avec la consommation actuelle de riz, le stock de riz de l'Indonésie sera sécurisé jusqu'à la fin de cette année, a déclaré Kuntoro Boga Andri, chef du Bureau des relations publiques et de l'information du ministère.



Les résultats de l'enquête sur les réserves nationales de riz de 2022 ont montré que les stocks de riz du pays avaient atteint 9,11 millions de tonnes à la fin du mois de mars.



L'Indonésie a cessé d'importer du riz pour la consommation intérieure, à savoir du riz de type moyen, a déclaré Kuntoro Boga Andri, citant des données du Bureau central de la statique (BPS). Cependant, le pays importe toujours du riz à des fins industrielles.



L'Indonésie a importé 444 510 tonnes, 356 290 tonnes et 407 tonnes de riz en 2019, 2020 et 2021, respectivement. Jusqu'à 99 % du riz importé se présente sous la forme de brisures de riz en tant que matières premières industrielles.



Auparavant, l'adjoint du BPS pour les statistiques de production, M Habibullah, avait déclaré que la réserve de riz du pays avait atteint 9,71 millions de tonnes en juin 2022.



"Notre stock de riz est suffisant et continuera de croître avec la récolte mensuelle jusqu'à fin décembre 2022", a déclaré Habibullah à l'agence de presse Antara.



Il a déclaré que le stock de riz en juin 2022 était principalement dans les institutions familiales qui ont atteint 6,6 millions de tonnes, puis 1,04 million de tonnes chez les commerçants, 1,2 million de tonnes dans les entrepôts de Bulog et 0,69 million de tonnes dans les moulins et l'hôtellerie.- VNA

source