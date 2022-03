Hanoi, 22 mars (VNA) - L'Association d'amitié Vietnam - Japon relevant de l’Union des organisations d'amitié du Vietnam a tenu le 22 mars son 7e Congrès national pour le mandat 2021-2026, en format direct et en ligne.

M. To Huy Rua, ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire du Comité central du Parti, ancien chef du Comité d'organisation du Comité central du Parti et président de l'Association d'amitié Vietnam-Japon a été réélu président du 7e mandat. Photo : VNA

Lors du congrès, les délégués ont élu le comité exécutif composé de 62 membres, dont M. To Huy Rua, ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire du Comité central du Parti, ancien chef du Comité d'organisation du Comité central du Parti et président de l'Association d'amitié Vietnam-Japon a été réélu président du 7e mandat.

S'exprimant à l'ouverture du Congrès, To Huy Rua a affirmé que la relation Vietnam - Japon est au moment le plus brillant. Les deux pays coopèrent étroitement dans les forums régionaux et internationaux, notamment aux Nations Unies et à l'ASEAN, dans la promotion des liens économiques et la signature du Partenariat économique global régional (RCEP). Actuellement, environ 450.000 Vietnamiens vivent et travaillent au Japon. Le nombre de stagiaires a augmenté rapidement avec plus de 200.000 personnes.

L'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, pour sa part, a affirmé que la relation entre les deux pays avait un "potentiel infini" et est sur le point d'entrer dans une période importante de développement plus vigoureux.

Selon l'ambassadeur Yamada Takio, l'Association d'amitié Vietnam - Japon joue un grand rôle, contribuant au maintien et au renforcement des relations entre le Japon et le Vietnam. En 2023, les deux pays célébreront le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, a-t-il déclaré, estimant que cet événement deviendra l'occasion de promouvoir davantage les relations des deux pays, en aidant les peuples des deux pays à se comprendre mieux et se rapprocher.

Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et cheffe de sa commission d'organisation a déclaré que le Japon continue d'être le premier partenaire économique important du Vietnam, le plus grand partenaire sur la coopération en aide publique au développement (APD), le 2e investisseur étranger, le 3e partenaire en tourisme et le 4ème dans le commerce.

La coopération dans les domaines de l'éducation, de la défense et de la sécurité, du développement des ressources humaines, de la réponse au changement climatique et de la coopération décentralisée a obtenu de nombreux résultats positifs grâce aux mécanismes importants, ainsi qu'au renforcement de la coopération dans les forums multilatéraux des Nations Unies, de l'ASEAN, de l'APEC ...

Les deux pays ont également coopéré dans la prévention, le contrôle et l'atténuation des conséquences de la pandémie de COVID-19, obtenant de nombreux résultats. Les relations Vietnam - Japon sont à leur meilleure période et disposent des potentiels et opportunités pour élargir et continuer à développer et approfondir l'amitié et la confiance déjà acquises, a-t-elle souligné.

Truong Thi Mai a affirmé que, pendant près de 60 ans de fonctionnement depuis 1965, l'Association d'amitié Vietnam-Japon a apporté d'importantes contributions au renforcement de l'amitié et de la compréhension et de la confiance mutuelle entre les peuples des deux pays, contribuant à consolider et à développer les relations bilatérales et à mettre en œuvre efficacement la politique extérieure du Parti et de l'État.- VNA