Hanoi (VNA) - L’Académie diplomatique du Vietnam (DAV) et l’ambassade d’Indonésie ont organisé conjointement lundi 26 octobre à Hanoi un atelier sur les relations entre les deux pays.

Vue de l’atelier sur les relations entre le Vietnam et l’Indonésie à Hanoi, le 26 octobre. Photo: VOV

Sur le thème «Reflet des 65 ans de relations Vietnam-Indonésie et la voie à suivre», l’événement a rassemblé plus de 100 délégués de ministères, d’agences, d’instituts de recherche, d’associations et d’entreprises.Dans ses remarques liminaires, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Quôc Dung a souligné les similitudes partagées par les deux pays ainsi que leur amitié séculaire.Le vice-ministre indonésien des Affaires étrangères, Mahendra Siregar, a déclaré qu’outre les liens politiques étroits, la coopération bilatérale dans d’autres domaines s’est également avérée efficace.Pour sa part, l’ambassadeur indonésien Ibnu Hadi a indiqué que l’établissement du partenariat stratégique en 2013 avait porté les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.Les délégués ont partagé le point de vue sur la nécessité de renforcer la coopération pragmatique des deux nations dans le contexte des évolutions complexes de la situation internationale, de la pandémie de Covid-19 et d’une multitude de problèmes de sécurité.La coopération entre le Vietnam et l’Indonésie, tant bilatérale que multilatérale, a effectivement contribué à la construction de la Communauté de l’ASEAN et à la consolidation du rôle central du groupe dans l’architecture de la région Indo-Pacifique.Par conséquent, les deux pays devraient continuer à mettre en œuvre de manière pragmatique la Déclaration commune sur le renforcement du partenariat stratégique en 2018 et le Programme d’action pour 2019-2023, tout en intensifiant les visites de haut niveau, les consultations stratégiques et la coordination au sein des mécanismes multilatéraux.Les délégués ont également suggéré que le Vietnam et l’Indonésie optimisent leur potentiel de coopération ainsi que les avantages de la quatrième révolution industrielle pour faire avancer les relations bilatérales. – VNA