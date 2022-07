Pékin (VNA) - Grâce aux efforts conjoints, l’amitié et la coopération intégrale entre le Vietnam et la Chine ont enregistré de nombreux nouveaux progrès ces derniers temps, a indiqué l’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, à la veille de la visite en Chine du vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai. Photo: VNA

Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh, président du comité de pilotage de la coopération Vietnam-Chine, se rendra en Chine les 12 et 13 juillet à l’invitation du conseiller d’Etat et ministre des Affaires étrangères Wang Yi, président du Comité de pilotage de la coopération Chine-Vietnam. Il coprésidera la 14e réunion dudit comité dans la ville de Nanning de la région autonome Zhuang du Guangxi.

Évaluant les relations bilatérales, l’ambassadeur a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) que les réunions de haut niveau ont été maintenues sous des formes flexibles, ce qui a grandement contribué à renforcer la confiance politique entre les deux parties et les pays. La coopération via les canaux du Parti, de la défense, de la sécurité publique et des localités a été maintenue.

Les liens économiques et commerciaux se sont développés de manière stable, a-t-il indiqué, notant que la Chine reste le plus grand partenaire commercial et le deuxième plus grand marché d’exportation du Vietnam. Dans le même temps, le Vietnam continue également de se classer au premier rang de l’ASEAN et au sixième rang mondial parmi les partenaires commerciaux de la Chine.

Selon les chiffres vietnamiens, le commerce bilatéral a atteint 165,8 milliards de dollars en 2021 et 64,06 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de 2022, en hausse respectivement de 24,6% et 13,3% en glissement annuel. La Chine se positionnait au sixième rang parmi 139 pays et territoires investissant au Vietnam avec un capital social total de 22,31 milliards de dollars en juin 2022.

Activités d'importation et d'exportation au poste-frontière international n°2 Kim Thanh. Photo: VNA Activités d'importation et d'exportation au poste-frontière international n°2 Kim Thanh. Photo: VNA

En outre, des résultats substantiels ont été enregistrés dans la coopération des deux pays contre le Covid-19, a poursuivi l’ambassadeur Pham Sao Mai, ajoutant que la Chine est l’un des plus grands fournisseurs de vaccins contre le Covid-19 pour le Vietnam, contribuant efficacement à maîtriser l’épidémie.

Concernant les questions frontalières et territoriales, le diplomate a fait savoir que la frontière terrestre est restée pacifique et stable, les deux parties se coordonnant étroitement pour régler correctement les problèmes émergeant sur la base des trois documents juridiques sur la frontière terrestre.

La situation en mer a connu de nouveaux facteurs compliqués, mais elle est fondamentalement stable lorsque les deux parties ont maintenu des canaux de dialogue et de négociation et fait des efforts pour contrôler les désaccords sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Le Vietnam et la Chine ont également travaillé activement ensemble dans des forums multilatéraux, en particulier l’ASEAN et l’ONU, pour promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans la région et le monde. Ils se sont soutenus au sein des organisations internationales, a-t-il poursuivi.

Soulignant l’importance de la prochaine visite du vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh, l’ambassadeur Pham Sao Mai a déclaré que ce voyage reflétait la volonté des deux parties de maintenir des contacts étroits entre les deux Partis et les pays afin de renforcer davantage leur confiance politique mutuelle.

Cela aidera à mettre en œuvre efficacement les perceptions communes des dirigeants vietnamiens et chinois afin de développer l’amitié et la coopération gagnant-gagnant de manière axée sur les résultats. Par ailleurs, les deux parties feront le bilan de la coopération bilatérale depuis la 13e réunion du comité de pilotage en septembre 2021 et discuteront des grandes orientations et des mesures concrètes pour promouvoir leurs relations bilatérales dans tous les domaines.

Le diplomate a estimé que pour tirer davantage parti du potentiel et des avantages de la coopération bilatérale, le Vietnam et la Chine devraient se coordonner étroitement pour mettre en œuvre sérieusement et pleinement les perceptions communes de leurs dirigeants ainsi que les accords bilatéraux, surmonter les difficultés et les obstacles et améliorer la qualité de leur coopération multiforme.

Il a exprimé sa conviction que sur la base des avantages, du potentiel et de la demande existants, et avec la détermination et les efforts communs des deux États, des deux pays et des deux peuples, la coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine sera portée à un nouveau palier. – VNA