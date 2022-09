Spectacle marquant le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) – Le journal PathetLao de l’Agence de presse lao KPL a publié le 22 septembre un éditorial affirmant que la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam sont un patrimoine inestimable.



La solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays ont connu l'épreuve de la lutte pour la libération nationale afin de devenir un patrimoine inestimable dont les peuples des deux pays ont hérité et qu’ils ont entretenu pendant des générations, a souligné l’auteur.



Ces relations spéciales sont de plus en plus développée de efficace, a-t-il ajouté, rappelant les grands jalons des liens bilatéraux, dont la signature du Traité d’amitié et de coopération le 18 juillet 1977, qui avait jeté une base juridique solide pour les relations Laos-Vietnam.



L’amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam ont abouti à des résultats dans de nombreux domaines. Les relations politiques ont été consolidées et promues, créant une confiance mutuelle solide, a-t-il estimé, avant d’apprécier également le développement des relations dans la défense et la sécurité, l’économie, ainsi que la recherche et le rapatriement des restes des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Laos pendant les années de guerre.-VNA