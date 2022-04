Lancement de l'Année croisée Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022 en janvier. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - À l’occasion de l’Année de solidarité et d’amitié Laos-Vietnam 2022, le journal PathetLao de l’agence de presse lao KPL a publié le 25 avril sur la une un éditorial sur les relations bilatérales.

Selon l'article, le Laos et le Vietnam sont des voisins avec plus de 2.340 km de frontière commune. Les deux pays entretiennent une longue tradition de solidarité, d'amitié et de coopération. Pendant la lutte d’hier pour la libération nationale, ils ont toujours été côte à côte. Après la libération nationale des deux pays, les relations bilatérales se sont développées continuellement et ont obtenu de nombreuses réalisations dans divers domaines.

L’auteur a également passé en revue les jalons d’or dans le processus de développement des liens Vietnam-Laos dont l’établissement de leurs relations diplomatiques officielles (5 septembre 1962) et la signature du Traité d’amitié et de coopération Laos – Vietnam (18 juillet 1977).

Les deux pays vont organiser cette année de nombreuses activités pour célébrer le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques, le 45e anniversaire de la signature du Traité d’amitié et de coopération Laos – Vietnam et l’Année croisée Vietnam-Laos et Laos-Vietnam 2022.

Ce sera une bonne occasion pour le Laos et le Vietnam à réaffirmer leur volonté de resserrer l’amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, deux États et deux peuples. -VNA