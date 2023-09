Vientiane (VNA) - Les relations entre le Laos et le Vietnam se sont développées à tous les niveaux et se trouvent désormais au meilleur moment de leur histoire, a déclaré le ministre lao du Plan et de l’Investissement, Khamjane Vongphosy.

Le ministre lao du Plan et de l’Investissement, Khamjane Vongphosy. Photo: VNA

Le ministre, qui préside le Comité de coopération Laos-Vietnam, a fait cette évaluation dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur la coopération économique entre les deux pays au cours des dernières années.



Selon le reponsable, les deux pays ont une tradition séculaire de coopération et de soutien mutuel tout au long de leurs révolutions respectives pour reconquérir l’indépendance et l’unification nationale ainsi que les causes actuelles de la défense, de la construction et du développement nationaux.



Le ministre a noté que sous la direction étroite des deux Partis et des deux États, les ministères, agences et localités des deux pays se sont activement coordonnés pour mettre en œuvre efficacement l’accord sur la stratégie de coopération décennale (2021-2030) et l’accord de coopération quinquennal (2021-2025) ainsi que les plans de coopération pour chaque période.



Il a souligné que le gouvernement vietnamien a fourni un volume important d’aide au Laos, dont un tiers a été utilisé pour le développement des ressources humaines, et le reste a été alloué à des projets dans d’autres domaines, notamment la réduction de la pauvreté.