Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh (à droite) et l'ambassadeur du Danemark Kim Hojlund Christensen. Photo: baochinhphu

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a reçu le 5 juillet à Hanoï l'ambassadeur du Danemark Kim Hojlund Christensen, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam.

Pham Binh Minh a déclaré apprécier les contributions actives de l'ambassadeur au développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux peuples, dont la mise en œuvre efficace du programme de transition vers une économie bas-carbone au Vietnam pendant la 2e phase (2017-2020) et dans la première moitié de la 3e phase (2021-2022).

Il a également insisté sur les efforts de l'ambassadeur pour l'investissement à Binh Duong des groupes danois LEGO et Pandora.

Pour sa part, l'ambassadeur Kim Hojlund Christensen a souligné qu'il garderait dans son cœur ses bons sentiments pour le Vietnam et son peuple. Selon lui, les relations bilatérales ne cessent d'être renforcées dans plusieurs domaines correspondants aux atouts du Danemark et aux besoins du Vietnam, tels qu’énergies renouvelables - notamment éolien offshore -, santé, éducation, etc. -VNA