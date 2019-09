Pretoria (VNA) - L’ambassadeur du Vietnam en Tanzanie, Nguyên Kim Doanh, a souligné la poursuite du renforcement des relations entre les deux pays en 2019 lors d’un banquet à l’occasion de la 74e Fête nationale du Vietnam, le 12 septembre à Dar es Salaam.

Le vice-Premier ministre vietnamien Trinh Dinh Dung serre la main d'un employé de Halotel lors de sa visite en Tanzanie en juillet. Photo: VNA



Le diplomate a indiqué que le vice-Premier ministre vietnamien Trinh Dinh Dung a effectué en juillet une visite officielle en Tanzanie et que le groupe vietnamien T&T a acheté de la nation africaine 176.000 tonnes de noix de cajou de la récolte 2017-2018.Des machines agricoles vietnamiennes sont exportées vers la Tanzanie depuis le début 2019. La coentreprise Halotel du groupe de télécommunications vietnamien Viettel a également réussi à trouver des solutions aux difficultés rencontrées dans ses activités commerciales à la suite des accords passés entre les dirigeants des deux pays.Informant les participants, y compris les officiels tanzaniens, les diplomates étrangers et les représentants d’organisations et d’entreprises internationales des réalisations du Vietnam dans de nombreux domaines, l’ambassadeur a attribué ces succès à la politique clairvoyante du Parti et du gouvernement vietnamiens, à la solidarité et aux efforts du peuple vietnamien, ainsi que la précieuse coopération et le soutien des pays et des amoureux de la paix du monde entier.Il a également remercié des amis internationaux d’avoir voté pour que le Vietnam devienne membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour le mandat 2020-2021, affirmant que le pays redoublera d’efforts pour honorer son devoir d’aider à instaurer la paix, la stabilité et la prospérité dans le monde entier.Nguyên Kim Doanh a ajouté que, outre le groupe T&T et Halotel, d’autres grandes entreprises vietnamiennes recherchent également des opportunités d’affaires en Tanzanie et dans d’autres pays africains.Il a exprimé l’espoir que le gouvernement tanzanien et les agences diplomatiques étrangères présentes en Tanzanie communiqueront cette intention des entreprises vietnamiennes auprès des entreprises de leur pays afin de contribuer à la promotion des partenariats d’investissement et d’affaires.Lors de la célébration, le secrétaire permanent adjoint du ministère tanzanien des Affaires étrangères, Ramadhan Muombwa Mwinyi, a hautement apprécié les réalisations accomplies par le Vietnam en matière de développement, ainsi que de nouveaux progrès dans les relations bilatérales.