La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Les relations entre le Vietnam et la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine) ont continué d'enregistrer ces dernières années de forts développements, a estimé la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang en évaluant les relations de coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux parties et le potentiel de coopération dans le futur.

En particulier, les secteurs de l'économie, du commerce, de l'investissement et du tourisme sont des points positifs. Malgré l'épidémie de COVID-19, en 2021, le commerce bilatérale entre le Vietnam et Hong Kong avait maintenu sa croissance pour atteindre 13,6 milliards de dollars, en hausse de 18% par rapport à la même période de 2020, a-t-elle ajouté lors du point presse périodique du ministère des Affaires étrangères, tenue ce jeudi 9 juin à Hanoï.

Hong Kong est actuellement le cinquième plus grand investisseur au Vietnam. En outre, le Vietnam est également devenu le 7e partenaire commercial de Hong Kong et le deuxième partenaire commercial de Hong Kong au sein de l'ASEAN.

Les échanges entre les deux peuples se sont bien développés avant la pandémie de COVID-19. Il y a eu environ 20 vols effectués chaque jour entre le Vietnam et Hong Kong. Selon la porte-parole, en 2019, il y a eu plus de 50.000 visiteurs de Hong Kong en voyage au Vietnam.

"Avec le grand potentiel de coopération entre les deux parties et le partage commun sur la nécessité de rouvrir après la pandémie de COVID-19, nous espérons et croyons que la coopération entre le Vietnam et Hong Kong ne cesserait de se développer, notamment dans l'économie, le commerce, l’investissement, la finance, le tourisme, apportant des avantages pratiques aux deux parties, contribuant aussi à la coopération et au développement dans la région », a souligné la porte-parole. - VNA