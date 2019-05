Hanoi, 20 mai (VNA) - Les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et la Russie se sont développées de manière continue au cours des dernières années, selon le ministère de l'Industrie et du Commerce.

Photo : VNA

Le Vietnam et la Russie ont établi un partenariat stratégique en 2001 et l’ont porté au niveau de partenariat stratégique intégral en 2012.

Le commerce bilatéral a fortement augmenté depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange (ALE) entre l'Union économique eurasiatique de l'UE et le Vietnam en octobre 2016. La mise en œuvre effective de cet accord devrait aider les deux pays à atteindre l'objectif de 10 milliards de dollars d’échanges commerciaux à venir dans le temps à venir.

En 2018, la valeur du commerce entre le Vietnam et la Russie a atteint 4,57 milliards de dollars, soit une hausse de 28,63% en un an, a déclaré Ta Hoang Linh, directeur du département des marchés américano-européen du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Les exportations vietnamiennes vers la Russie ont dépassé 2,44 milliards de dollars, soit une hausse de 12,81% par rapport à la même période de l’année dernière, tandis que le Vietnam importait 2,1 milliards de dollars des marchandises de ce pays, en hausse de 53,38%.

Au cours des quatre premiers mois de 2019, la valeur d’échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie a atteint 1,52 milliard de dollars, en hausse de 5,92% par rapport à la même période de l'année dernière.

La Russie représente actuellement plus de 90% de la valeur commerciale totale UE-Vietnam. Les principaux produits exportés par le Vietnam vers la Russie étaient notamment les produits électroniques, les textiles vestimentaires, les chaussures, les produits aquatiques et le café.

Selon l'Association vietnamienne du textile et du vêtement, la Russie est un marché prometteur pour les exportateurs vietnamiens de vêtements et de textiles. Cependant, les entreprises vietnamiennes devraient effectuer des études de marché approfondies pour déterminer le potentiel et les demandes de leurs partenaires.

Il leur est également conseillé de préparer des méthodes commerciales adaptées au contexte moderne et de garantir la qualité et les améliorations du produit, ainsi que la construction de la marque et l'enregistrement de la marque sur le marché.



Actuellement, la Russie se classe au 24ème rang sur 129 pays et territoires investissant au Vietnam avec 123 projets représentant un capital social total de plus de 932 millions de dollars, axés principalement sur les industries du pétrole et du gaz et de l'énergie.

Le Vietnam a mené plus de 20 projets en Russie avec un capital total de près de 3 milliards de dollars, notamment des fermes laitières du groupe TH avec un capital enregistré de 2,7 milliards de dollars.-VNA